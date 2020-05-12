لافروف: مستعدون لأي لقاء لدول مجلس الأمن الـ5 لبحث كورونا وفي أي وقت

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استعداد موسكو للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حول جائحة كورونا، وفي أي وقت.

وقال لافروف للصحفيين، اليوم، "روسيا مستعدة لهذا اللقاء حتى لو انعقد غدا، لسنا نحن الذين واجهنا صعوبات في تحديد المواعيد المحتملة لمثل هذا الاتصال، سنكون مستعدين لتقديم كل المساعدة الممكنة لشركائنا في الخماسية في تحقيق إجماع بينهم، إذا كان العائق الوحيد أمام ذلك هو مسألة وضع هذه الصيغة أو تلك للوثيقة الختامية، حتى الآن لم يحدثنا أحد عن مشكلات كهذه، فيما اتفق الجميع على ضرورة تبني الوثيقة".

وتابع: "إذا جرى إعلان المواعيد غدا فإني على يقين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجد إمكانية للمشاركة في مثل هذا المؤتمر عبر الفيديو، بالتالي فلسنا نحن سبب التأخير".

وأشار لافروف أيضا إلى أن مواعيد القمة الفعلية لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، سيتم تحديدها فقط بعد أن يلوح انتهاء جائحة كورونا في الأفق، أما الآن فأشار الوزير الروسي إلى أن الحديث يقتصر على بحث الجوانب اللوجستية والتنظيمية والجوهرية لأجندة القمة المستقبلية.

وكان الرئيس الروسي اقترح في 21 يناير الماضي، في كلمة ألقاها أثناء المنتدى العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن هذا العام.

وذكر لافروف في وقت سابق، أن "الخماسية" تفكر في القيام بدورها في مواجهة جائحة كورونا، وأن اتفاقا قد تم بين الدول الخمس حول مؤتمر عبر الفيديو لبحث هذه القضية، وأن موعد عقده قيد البحث.