داعية: يجوز الحلف بالمصحف والنبي.. "والنعمة الشريفة مش حلفان"

قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز الحلف بالمصحف، مفسرًا ذلك بأنه كلام الله، حيث يجوز أن نحلف بالله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته، أو بالكعبة لأنها بيته، أو بالنبي لأنه رسوله، وكذا الحال بالنسبة للمصحف.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نور النبي"، الذي يعرض على قناة "صدى البلد": "والنعمة الشريفة مش حلفان، ده من باب العشم، تقوله وغلاوة والدك، أو والأيام الحلوة بيننا وبين بعض".

وأردف: "الفرق بين والمصحف والنعمة، إن القسم ينعقد في الأول، لما تقول والمصحف ومتعملش يبقى أنت عليك كفارة".