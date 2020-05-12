الأمين العام للنواب: لم نخطر بإصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على أنه لم يتلق أية رسائل بشأن إصابة النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب بفيروس كورونا.

وقال في تصريح لـ"الوطن": "لم نخطر بإصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا"، لافتا إلى أن موعد الجلسات البرلمانية ستعقد في موعدها المحدد وهو الأحد المقبل لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، مضيفا أن المسؤول عن تغيير أو تأجيل موعد انعقاد الجلسات البرلمانية هو الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وهذا لم يحدث حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تداول فيه نواب البرلمان عبر جروب "واتس آب" الخاص بهم، خبر إصابة زميلتهم النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.

وقالت مصادر مقربة من النائبة لـ "الوطن": "النائبة متواجدة الآن في إحدى مستشفيات العزل الصحي"، وحاولت "الوطن" الاتصال بالنائبة شيرين فراج للاطمئنان عليها لكنها لم ترد.