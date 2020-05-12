المطواة والبصمات.. خيط أوقع 4 عاطلين في يد المباحث بعد قتل سائق لسرقته

"المطواة" الملقاة في محيط الجريمة كانت السبب الرئيسي في كشف جريمة مقتل سائق توتوك وسرقة دراجته النارية وإلقاء جثمانه في قطعة أرض زراعية في القناطر الخيرية بالقليوبية، خلال عملية مسح مسرح الجريمة من قبل الفريق الأمني الذي كان يجري المعاينة الميدانية، عقب تلقي اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إبراهيم الطويل، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بالعثور على جثة مجهولة، لسائق توك توك ملقاة بها عدة طعنات، وسط أرض زراعية بدائرة المركز.

بصمات أحد المتهمين كانت على المطواة، وساهمت في سرعة القبض على المتهم، وبعدها تساقط شركائه في الجريمة واحدًا تلو الآخر في أيدي الشرطة، وأفادت تحريات المباحث أن اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، شكلا فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والتوصل لهوية المجنى عليه، ومرتكب الواقعة، وأمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بانتداب الأدلة الجنائية لرفع بصمات جثة مجهولة عثر عليها بأرض زراعية بدائرة المركز، وانتداب الطب الشرعى للتشريح لمعرفة سبب الوفاة والأداة المستخدمة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، واعترف المتهمان بجيمتهما وادعيا أنهما كان يمران بضائقة مالية واستدرجا المجني عليه إلى مكان خال من المارة وعندما حاولا سرقة دراجته النارية بدأ في مقاومتهما فعتديا عليه بالضرب حتى الموت.