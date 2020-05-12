محافظ المنيا يتابع معدل تنفيذ مشروع محـور سمالوط الحر

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر على النيل، في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية بمراكز المحافظة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

تعرف المحافظ على نسب تنفيذ المشروع، الذي يتكون من 32 كوبري، تشمل كوبري أعلي نهر النيل وكوبري أعلي السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلي 16 نفق علي الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وكذلك عدد 2 بربخ علي المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم .

وأكد المحافظ استمرار العمل في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ،حيث يجري العمل في 130 مشروعا ، يأتي في مقدمتها محور سمالوط الحر على النيل، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول المحور الذي يعد أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 26 كم وعرض 21 متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.450 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.

وأكد محافظ المنيا أن محور سمالوط سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي "القاهرة – أسوان" شمال مدينة سمالوط، من خلال ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا ان الطريق الصحراوي الغربي سيساهم في تسهيل حركة التنقل والتجارة بين محافظات الصعيد.

وأضاف المحافظ أن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.