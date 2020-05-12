إقلاع طائرة ثانية لإعادة المصريين العالقين في كندا

أقلعت طائرة ثانية تابعة لشركة مصر الطيران لإعادة المواطنين العالقين في كندا، اليوم الثلاثاء، من مطار تورونتو، في طريقها إلى أرض الوطن، وعلى متنها 332 مواطنًا مصرياً.

وشكر أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، المواطنين لتعاونهم مع السفارة المصرية في أوتاوا، والقنصلية العامة في مونتريال، في عملية تسجيل أسمائهم وبياناتهم على مدار الأسابيع الماضية، وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية عليهم.

كما قدّم أبو زيد الشكر لوزارة الطيران المدني ومكتب شركة مصر للطيران في تورونتو، على الدعم الذي الموفر للسفارة؛ لإتمام عملية السفر بنجاح.

كانت السفارة المصرية في كندا حرصت منذ اندلاع أزمة العالقين على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال سلسلة من الإعلانات التي نشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة، وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة للرد على اتصالاتهم، وهو ما أسهم في إتمام عملية إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن بسلاسة ويسر.