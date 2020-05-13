تجارية الإسماعيلية: نتابع توفير أسعار السلع الغذائية بشكل يومي

قال المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، إن المكتب التنفيذي للغرفة ولجنة إدارة الأزمات يتابعون يوميا أسعار السلع الغذائية وتوافر كافة السلع الإستهلاكية بالمحافظة.

وأشار "عثمان"، إلى أن الأسبوع الثالث لشهر رمضان، شهد استقرارا في الأسعار، مع توافر كافة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، ويتم عمل أسعار استرشادية يومية على صفحة الغرفة التجارية بالـ "فيس بوك" لأسعار الخضر والفاكهة في المعرض الدائم للغرفة بالنادي المنتزة ومنافذ "كلنا واحد".

وأكد رئيس الغرفة أن هناك ازدحاما بدأ مع بداية الأسبوع على الأسواق التجارية ومحلات الملابس لشراء مستلزمات العيد، وأنه طالب بأهمية التوعية والمسافات وارتداء الكمامات، من خلال استخدام وسائل التوعية المباشرة عن طريق الموظفين والعاملين بالغرفة، أو من خلال توزيع البوسترات والفلاير ووضع ملصقات على المحلات لتنبيه المواطن والتاجر على حد سواء.

وفي سياق متصل، استأنفت الغرفة كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها للتجار مع وجود مكتب السجل التجاري، كما اتخذت الغرفة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أثار كورونا مع توفير كل إجراءات الآمان لمنتسبي الغرفة من كمامات وغيره وتعقيم يومي لأماكن الانتظار.