رئيس جامعة حلوان يوضح استعدادات استقبال العالقين العائدين من الخارج

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة كانت إحدى أول 4 جامعات على أتم الاستعداد لاستقبال المصريين العائدين من الخارج وإيداعهم بالحجر الصحي الموجود في مباني المدن الجامعية للجامعة: "بنتواصل مع الناس علشان نعطيهم أفضل شيء، ورقمي متاح معهم".

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدن الجامعية قد تم عليها تطوير قبيل استقبال المصريين العائدين من الخارج من خلال القوات المسلحة وإدارة الجامعة، موضحا أن الجامعة توفر للمصريين العائدين غرفا مطلة على حدائق الجامعة، مع تقديم وجبات جاهزة لهم، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي طوال اليوم: "الوجبات بتبق فريش وطازة".

وأكد أن الجامعة وفرت 6 مباني لاستقبل العائدين من الخارج بواقع 1350 سريرا و650 غرفة: "مش بنزود في الغرف أكثر من 2، والغرف واسعة"، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الجامعة ووزارة الصحة، حيث تم إيداع العائدين مصابي فيروس كورونا بالمدن الجامعية بمنطقة عين حلوان، فيما تم إيداع الأصحاء منهم في المدينة الجامعية بالمطرية: "قصدنا يبقي فيه تباعد جغرافي مكاني بينهم".

وتابع: "العناية الطبية في المدن اللي في حلوان وزارة الصحة بتقوم بكل المهام فيها مع مرضي الفيروس، والعائدين من الخارج بيتم رعايتهم طبيا عن طريق طلاب الجامعة، وبنقوم بـ80% من المهمة".