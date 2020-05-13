محمد جمعة يعلن عن ظهوره في حلقة "البرنس".. والجمهور: خالي بالك من مريم

أعلن الفنان محمد جمعة عن ظهوره في مسلسل "البرنس"، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "النهاردة أول ظهور لي في مسلسل البرنس، أتمنى إنه يعجبكم".

وقد تفاعل الجمهور معه، ومع مشهد اصطحابه للطفلة مريم ابنة رضوان إلى منزله، قائلين "خالي بالك من البنت، إحنا مش ناقصين".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.