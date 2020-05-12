شيريهان تدعو لنيللي كريم: "احفظها يارب العالمين".. والأخيرة ترد عليها

توجهت الفنانة شريهان بالدعاء للفنانة لنيلي كريم، عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر".

وكتبت شريهان: "أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم وأنت لا تشعر.. ⁧‫نيللي كريم‬⁩، اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها وأسرتها الكريمة وأحبائها جميعا، اللهم إني أحبها فيك.. احفظها يارب العالمين واحمها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبدا".

لترد نيللي قائلة "أحلى حاجة الواحد يصحى الصبح يلاقي إنسانة جميلة وصادقة وحساسة زيك يا شيري بتدعيلي.. بحبك، إنتي عظيمة يا روح قلبي بكل معاني الكلمة. ربنا يديكي الصحة والسعادة والرضا ليكي وعيلتك.. بحبك أوي".