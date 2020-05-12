إصابة أم وأطفالها الثلاثة بتسمم بسبب وجبة "باذنجان" في أسيوط

أصيبت ربة منزل وأطفالها الثلاثة بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة "باذنجان" بقرية النواورة التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، ونقل المصابون إلى مستشفى البداري المركزي وحالتهم مستقرة.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول كلا من "هدى عبد الحى سليمان" 30 سنة وأبناءها "شهد هاني البدري" 5 سنوات، "حنين" 4 سنوات "زياد" 10 سنوات، جميعهم مقيمين بقريه النواورة دائرة المركز مصابين بحالة قيئ وإعياء شديدين يشتبه في كونه تسمما غذائيا، وأجربت لهم الإسعافات الأولية وحالتهم مستقرة.

وبالانتقال تبين من الفحص أن الإصابة عبارة عن تسمم غذائي، وبسؤال أحد أقربائهم ذكر أن الإصابة نتيجة تناولهم وجبة طعام بالمنزل "باذنجان" يرجح كونها فاسدة.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.