ياسر عزت: مشاركتي في "الاختيار" شرف.. وردود فعل الجمهور أسعدتني كثيرا

حقق مسلسل "الاختيار" نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقات الأولى في شهر رمضان الجاري، كما شهد المسلسل مشاركة العديد من الفنانين والنجوم الذين تفاعل معهم الجمهور بشكل كبير نظرا لتجسيد أدوارهم بجدية واحترافية شديدة.

وكانت مشاركة الفنان ياسر عزت في مسلسل الاختيار بتجسيده لشخصية الإرهابي "سلمي المحاسنة"، الذراع اليمنى لأمير أحد الجماعات الإرهابية.

وعن مشاركته بالمسلسل قال الفنان ياسر عزت إنها "شرف لأي ممثل" لتناوله قصة الشهيد البطل أحمد منسي في مواجهة الإرهاب، والتضحية بحياته في سبيل الحفاظ على أرض مصر.

وأكد "ثابت" لـ"الوطن" أن مسلسل "الاختيار" هو عمل تاريخي ويوثق لمرحلة هامة في تاريخ مصر، وأنه سيظل عالقا بأذهان الجمهور في مصر والوطن العربي.

وأضاف أنه قدم خلال العمل شخصية الإرهابي سلمي المحاسنة وهي شخصية حقيقية وهو الرجل الثاني في جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وعن استعداده لأداء الشخصية أوضح "ثابت" أنه بدأ في القراءة عن تاريخ الشخصية التي يؤديها، وعن العمليات الإرهابية التي شارك بها ومنها بدأ يخلق تفاصيل للشخصية.

وأكد "ثابت" أنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها من الجمهور بعد عرض مسلسل الاختيار، وبأنه سعيد جدا بنجاحه في تقديم الشخصية، مؤكدا أن المسلسل مكتوب بشكل جيد وإخراج متميز اهتم بكافة تفاصيل العمل الفني.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، أحمد رزق، آسر ياسين، إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.