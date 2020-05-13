بلجيكا تسجل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجل التقرير اليومي لمركز إدارة الأزمات في بلجيكا، زيادة عدد مصابي فيروس كورونا في مستشفيات البلاد بواقع 43 شخصا، بالإضافة إلى تسجيل 65 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي منذ 15 مارس الماضي إلى 8761 شخصاً.

وأشار التقرير - وفق ما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أمس الثلاثاء - إلى أن عدد من يعالجون في المستشفيات بلغ 2230 شخصاً، أي بزيادة قدرها 43 مريضاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أما عدد من يعالجون في غرف العناية المركزة فقد انخفض إلى 465 شخصاً، إذ تمكن 13 مصاباً من مغادرتها يوم أمس.وكانت بلجيكا قد سجلت منذ انتشار الوباء 53779 إصابة مؤكدة لأشخاص ينتمون لمختلف الشرائح العمرية، يعاني معظمهم من أمراض أخرى.

ويعزو القائمون على المركز ازدياد حالات الإصابة إلى ازدياد عمليات الكشف التي تُجرى على أشخاص مشتبه بإصابتهم، مشيرين إلى أن معظم الحالات المكتشفة لا تتطلب علاجاً في المشافي.

ويوصي المركز المواطنين بالاستمرار بتوخي الحذر ومراعاة القواعد الأساسية للنظافة والتباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط بالآخرين.

يأتي هذا في الوقت الذي ألمحت فيه رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس، إلى إمكانية السماح في المستقبل القريب بتنظيم بعض الأنشطة الثقافية، المتوقفة في البلاد منذ منتصف مارس الماضي على خلفية انتشار وباء كورونا.

وأوضحت ويلمس - في تصريحات اليوم - أن السلطات المعنية ستعمل على السماح بمزيد من الأنشطة في البلاد ضمن إطار الرفع التدريجي للحظر والذي بدأ بشكل بطيء في الرابع من الشهر الحالي، مشددة في الوقت ذاته، على أن قطاع الثقافة لن يعود لسابق نشاطه سريعاً، حيث "سنعزز دعمنا" لهذا القطاع.

وتؤكد السلطات المحلية أن السماح باستئناف عمل دور السينما والمسارح وتنظيم التظاهرات الثقافية والحفلات الموسيقية والتي تستقطب عدداً كبيراً من الناس سيكون أمراَ شديد التعقيد في ظل محاولة تطويق انتشار فيروس كورونا.يأتي هذا في الوقت الذييذكر أن السلطات البلجيكية قد سمحت أمس الاثنين بإعادة فتح بعض المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية، فيما يُنتظر أن يتم فتح المدارس الاثنين القادم.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأمن القومي بعد اجتماعه يوم غد الأربعاء برئاسة ويلمس عن إجراءات رفع حظر جديدة قد تعطي مزيداً من الحرية للمواطنين.