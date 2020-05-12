محافظ القليوبية يصل موقع حريق مصنع الإسفنج بالعبور

وصل منذ قليل، اللواء عبد الحميد الهجان لموقع حريق مصنع الإسفنج بمدينة العبور للإشراف على جهود الإطفاء التي تقوم بها 14 سيارة إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية والقاهرة وبدعم من القوات المسلحة للسيطرة على الحريق.

وكلف المحافظة بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق ومراجعة تراخيص المصنع من توافر الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية والحريق به والتراخيص الصادرة له.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت بلاغا بنشوب حريق بمصنع بالعبور.

انتقل المقدم أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية وتبين أن الحريق بمصنع إسفنج إسكان الشباب منطقة (ب، ج) بالمدينة وهناك سيارتان إسعاف ولا يوجد إصابات ناتجة إثر الحريق.

كما تم طلب دعم من محافظة القاهرة والقوات المسلحة وجار السيطرة على الحريق لمنع امتداده للمناطقة المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.