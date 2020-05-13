فيديو.. لحظة اندلاع حريق بأحد مصانع الإسفنج في العبور

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى لاندلاع النيران بأحد مصانع الإسفنج بالعبور.

ودفعت الاجهزة الامنية بسيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق مصنع إسفنج بالعبور، والذي اشتعلت فيه النيران، ليصل عدد السيارات المتواجدة للسيطرة على الموقف 30 سيارة، من القليوبية والقاهرة والجيزة والقوات المسلحة، تحاول إخماد النيران المشتعلة بكثافة، بسبب سرعة الحريق والمواد القابلة للاشتعال داخل المصنع، ولا أنباء عن خسائر في الأرواح أو إصابات حتى الآن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمصنع بالعبور، وانتقل المقدم أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية لمكان الحريق، وتبين أن الحريق بمصنع إسفنج إسكان الشباب منطقة (ب، ج) بالمدينة وهناك سيارتا إسعاف ولا يوجد إصابات ناتجة إثر الحريق.

ووصل قبل قليل، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لموقع حريق مصنع الإسفنج بمدينة العبور للإشراف على جهود الإطفاء التي تقوم بها 14 سيارة إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية والقاهرة وبدعم من القوات المسلحة للسيطرة على الحريق، وكلف أجهزة المحافظة بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق ومراجعة ملفاته وتوافر الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية والحريق به والتراخيص الصادرة له.