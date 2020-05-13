تصرف غير متوقع من حمادة في فرح أخت سكر.. الحلقة 19 من مسلسل بـ 100 وش

بعد تفاعل المشاهدين في حلقة أمس من مسلسل بـ 100 وش، وانبهار غالبية الفتيات بعد اعتراف عمر بحبه لـ"سكر" كان رد فعلها صدمة كبيرة لعمر حيث رفضت الاعتراف بحبه، متهمة إياه بالطمع في أموالها، ولكن اختلفت نظرتها له بعض الشيء عندما حكى لها عن ماضيه بالتفاصيل.

رغبة في الارتباط بها.. عمر يحكي لـ"سكر" التغير الذي جعل حياته تنقلب رأسا على عقب

بعد الحياة الرغداء التي كان يعيشها عمر مع والدته ووالده فهو في الأساس من عائلة مرموقة، "لو عندك فضيحة ومعندكيش فلوس تتاكلي" عمر متحدثا لسكر بعد معاناة بسبب والده مما جعله يترك العائلة هو ووالدته والابتعاد عنهم، كما اعترف لها بقصه حبه الأولى وكيف تخلت عنه محبوبته وتزوجت بصديقه بعد أسبوع واحد من تركهم لبعض.

خطوبة أخت سكر وتصرف غير متوقع من حمادة

تجهيزات لاستقبال عريس سلمي أخت سكر الصغيرة، والتركيز على كل التفاصيل من قبلها لكي تظهر أختها الوحيدة بأفضل شكل يناسب العائلة الجديدة التي ستنتمي إليها.

ولأن حمادة صديقهم منذ زمن بعيد أحب أن لا يمر اليوم إلا وهو محتفل معهم حتى على حساب مشاعره، ولكن فاجأهم بتقديم هدية عبارة عن خاتم سلوتير بمبلغ كبير أمام الحضور، ما جعل خطيب سلمي يشعر بالغيرة والغضب الأمر الذي كان ظاهرا جدا على انفعلاته.

ذهاب عمر لخطوبة أخت سكر بالرغم أنه ليس معزوما

يبدوا أن الحلقة مليئة بالمفاجأت فعند منتصف الاحتفال تفاجأت سكر بقدوم عمر للحفل بحضور والدته وماجي الأمر الذي فسرته ماجي بعد علمها من سكر أنها لم تدعُ عمر للحفل بأنه يحبها أكيد.

مسلسل بـ 100 وش

مسلسل بـ 100 وش، بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم، ودنيا ماهر، وزينب غريب، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.