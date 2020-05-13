نيللي كريم: سعيدة بإشادة الجمهور بـ 100 وش في الشارع والسوشيال ميديا

أبدت النجمة نيللي كريم سعادتها بردود الفعل الإيجابية عن مسلسلها الجديد "بـ 100 وش"، الذي ينافس في السباق الرمضاني الحالي.

وقالت نيللي، لـ "الوطن"، إنها سعيدة بآراء الناس في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مسلسلها، مضيفة: أقيس نجاحي من آراء الجمهور العادي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأن "السوشيال ميديا" ناقلة لنبض الشارع، وتعكس تفاعل روادها مع الأعمال المعروضة.

ويشارك في بطولة "بـ 100 وش" آسر ياسين، علا رشدي، شريف دسوقي، سلوي محمد علي، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر ومصطفي درويش وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري.