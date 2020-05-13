العوضي يسخر من حساباته الوهمية بـ فيسبوك وتويتر: الله أكبر عليكم

سخر الفنان أحمد العوضي من الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه عبر موقعي "فيسبوك" و"تويتر".

وكتب العوضي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالجات، خمسين أكاونت على تويتر، عشرين على فيسبوك، وكلهم بيتعاملو إنهم العوضي أكتر مني، الله أكبر عليكم حبايبي".

ويعيش العوضي حالة من السعادة إثر نجاحه في تجسيد شخصية الإرهابي هشام عشماوي ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي، وذلك بحسب آراء الجمهور والنقاد.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، مها نصار، أحمد فؤاد سليم، إسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، محمد رجب وغيرهم، سيناريو وحوار باهر دويدار.