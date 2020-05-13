رئيسة بعثة "النقد الدولي" في مصر: قرض الـ2.7 مليار دولار بلا اشتراطات

قالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن الـ2.7 مليار دولار التي تحصلت عليها مصر من الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، تصرف دفعة واحدة دون اشتراطات أو مراجعة مثلما يحدث في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت راماكريشنان في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة " mbc مصر"، أن الفائدة الخاصة بالـ 2.7 مليار دولار هي 1٪ يمكن سدادها حتى 5 سنوات.

أشارت إلى أن مصر من ضمن 55 دولة بدأت الانتفاع بهذه الاتفاقية للتعامل مع التداعيات الخاصة بالأزمة الصحية التي يعاني منها العالم على أثر فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأولويات ستكون بالإنفاق على المستجدات الصحية وتحسين الخدمة الصحية للمواطنين ومساعدة الأكثر احتياجا على مستوى الأفراد الذين سيفقدون فرص عمل، والشركات والقطاعات التي ستتأثر اقتصاديا بسبب أزمة فيروس كورونا.