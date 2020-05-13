عتاب لأحمد زاهر على هاتفه الشخصي بسبب دوره بـ"البرنس": المخرج عاوز كده

استمرارًا لنجاح مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يُعرض على شاشة "dmc" ضمن السباق الرمضاني، ونظرًا لتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل، تأثر الكثيرون بما فعله الفنان أحمد زاهر، الذي يؤدي دور "فتحي البرنس"، وما فعله في الطفلة فريدة حسام، التي تؤدي دور "مريم بنت رضوان البرنس".

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا، قامت فيه إحدى الفتيات وتُدعى "منة"، تعمل في إحدى شركات التسويق العقاري، بالاتصال بالفنان أحمد زاهر، والذي ظن في اللحظة الأولى أنها تّعرض عليه الشراء من الشركة، ولكن كان الاتصال لهدف آخر بعيدًا عن العمل تمامًا، وهي معاتبته على ما فعله بالطفلة.

وقالت المتصلة في التسجيل الصوتي: "إحنا كلنا زعلانين منك جدا، انت ازاي ترمي مريم في الشارع"، فرد زاهر ضاحكًا: " ده فتحي مش أنا "، فيما ردت الفتاة: "لا أنت ترضى حد يعمل كده في بنتك"، فرد مرة أخرى :" لا مش أنا ، ده فتحي أنما أنا أحمد، ده مسلسل حضرتك والله"، فيما ردت عليه: "أنا قاعدة منهارة من امبارح"، وكان رده عليها المستمر أن هذه القصة ما هي إلا مسلسل ولن يقبل ذلك في الواقع.

وتفاجئ زاهر، بشخص أخر يحدثه في نفس المكالمة، قائلًا :" كلنا مستحلفين لك أصلا عشان اللي عملته في البنت"، فرد ضاحكًا :" استحلفوا لفتحي مش لأحمد، المخرج عاوز كده"، فيما رد الشخص: "ازاي ترميها في الشارع بالطريقة دي"، فرد زاهر :" معلش امسحيها فيا".

فيما توعد الشخص زاهر على سبيل الكوميديا :" كلنا مش هنسبك على فكرة وعرش ربنا مش هنسيب حق مريم، ارجع خد البيت أو قول سبتها فين عشان نيجي ناخدها، مصر كلها بتدعى عليك، بنجمع الناس وهنجيلك 6 أكتوبر، البت منهارة من امبارح"، فرد عليه زاهر مازحًا :" أخر المسلسل هيلاقوها وهتبات في حضن أبوها وهتبقى زي العسل".