اشتعال الحرب على السوشيال بين وزيري وهيفاء

شهدت الساعات القليلة الماضية حرب كلامية بين الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعدما اتهمته هيفاء بأنه نصب عليها في مبلغ قدره 63 مليون جنيه.

محمد وزيري يبدأ الحرب ويصف نفسه بالأسدعبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام"، نشر المنتج ومدير أعمال هيفاء وهبي السابق محمد وزيري صورة تجمعه بمحامي بالنقض، بعدما رفعت عليه هيفاء وهبي قضية نصب عليها بمبلغ قيمته 63 مليون جنيه.

حيث نشر "وزيري"، صورة له مع المحام بالنقض أشرف عبدالعزيز، وكتب في تعليقه عليها، "خسرتني للأبد.. وكلمة وقولتها، لعبت مع الأسد.. يبقى استحمل بقى، أشرف عبدالعزيز.. المحامي بالنقض".

هيفاء ترد وتصفه بزوجة الأسدرغم أن البعض من رواد "السوشيال ميديا"، اعتبر صورة وزيري هي رد بالأساس على القضية التي رفعتها هيفاء وهبي عليه، ومؤكدا أن علاقتهما انتهت، إلا أن الفنانة هيفاء وهبي ردت هي الأخرى بطريقة غير لائقة، ووصفت مدير أعمالها السابق بأنه زوجة الأسود، ويتحفظ "هن"، على نشر ما قالته هيفاء وهبي نصا.

تفاصيل الخلافوكانت الفنانة هيفاء وهبي قد حررت محضرا عن طريق محاميها بمصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيري.

حيث اتهم ياسر قنطوش، محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

يذكر أنه كانت تجمع محمد وزيري وهيفاء وهبي، علاقة لم يفصح أي منهما عن طبيعتها، رغم تكرر ظهورهما سويا في مناسبات مختلفة، وتعمد "وزيري"، إظهار حبه لها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أن القصة انتهت بقضية نصب.