تنفيذ مول تجاري بمساحة 11500 م2 بالحي الترفيهي بالعبور بنسبة 90%

صرح المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنّه جارٍ تنفيذ مول تجاري بالحي الترفيهي بالمدينة على مساحة إجمالية نحو 11500 م2، لتوفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها.

وقال رئيس الجهاز، إنّ نسبة إنجاز المشروع تصل إلى 90%، وهو الآن في مرحلة التشطيبات النهائية، ويتكون من مبنى المول "هايبر ماركت"، وساحة لانتظار السيارات ومنطقة كافتيريا، مشيرا إلى أنّ المشروع يأتي في إطار التعاون المثمر بين جهاز تنمية مدينة العبور وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أنّ المشروع سيقدم العديد من الخدمات، بينها الاستهلاكية والسلع المعمرة التي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالسوق المحلي، ما يسهم في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية.