سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق تعاملات اليوم الأربعاء 13 مايو الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.00 جنيه للشراء، و17.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.02 جنيه للشراء، و17.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 17.00 جنيه للشراء، و17.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 16.98 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع.