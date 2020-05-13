صور.. رفع 10 آلاف متر مكعب ردم من النيل بحلوان

استمرت أجهزة قطاع تطوير وحماية النيل المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل جنوب دمياط، في حصر وتدقيق أماكن التعدي وردم نهر النيل، التي تركزت أمام العديد من واجهات القرى النيلية بقريتي ميت دمسيس وميت أشتا على فرع دمياط - مركز اجا - محافظة الدقهلية.

وأوضح أنّه جرى على الفور تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية، لرفع الكميات من الأتربة من فرع دمياط.

وفي سياق متصل، بدأت أجهزة القطاع المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل بني سويف حاليا ومنذ الصباح، في إزالة كميات الردم المخالف لمجري نهر النيل بناحية التبين بحلوان في القاهرة، ويبلغ إجمالي كميات الردم ما يجاوز 10 آلاف متر مكعب وبواجهة تجاوز 400 متر على النيل.

وأكدت أجهزة الوزارة والمتمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أنّها لن تألوا جهدا في التصدي والوقوف بحزم تجاه أي محاولات للتعدي على مجرى النهر وحرمه.

وسبق وتعرض مجرى نهر النيل فرع دمياط لتعديات خلال العقود السابقة، تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجري المائي لاكتساب مساحات من الأراضي وضمها لزماماهم دون وجه حق، ما ترتب عليه حدوث اختناقات بالمجرى المائي للفرع على نحو غير معهود.