إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

أصيب شخص وزوجته ونجليه في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 80 اتجاه أسيوط، دائرة مركز أخميم بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود مصابين، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وضباط إدارة المرور لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير ملاكي قياده إيهاب محمد، 45 عاما، وبصحبته وزوجته دينا عبدالحفيظ، 35 عاما، ونجليه سليمان، وسلمي، جميعهم مصابين بجروح وكدمات، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف للمنطقة، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، تم رفع آثار الحادث من على الطريق، وتحرر محضرا بالواقعة.