توريد 134 ألف طن قمح من المزارعين لشون كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح من المزارعين، منذ بداية الموسم الحالي في من 15 أبريل 2020 وحتى صباح اليوم، هو 134056 ألف طنا و248 كيلو جراما حيث يتم الاستلام من خلال الصوامع والهناجر بدائرة المحافظة.

وقال عادل الهابط المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، إنه يجرى استقبال الأقماح المحلية بـ 22 شونة وصومعة بالمحافظة تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وأن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.