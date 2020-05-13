لخلاف على قطعة أرض.. مقتل شخص وإصابة شقيقيه في سوهاج

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفي ومصابين بناحية الخزندارية شرق بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين ثلاثة أشقاء، أحدهم متوفى والآخران مصابان بطلقات نارية، وعامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وبسؤال المصابين اتهما الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته ما أدى لمقتل شقيقهما وإصابتهما، وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة "بندقية آلية و40 طلقات لذات العيار"، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.