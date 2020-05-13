ضبط 2986 عبوة من الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر بمخزن صيدلية بالجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمنشطات، مجهولة المصدر، والمهربة من الخارج داخل مخزن تابع لإحدى الصيدليات بالجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام 2 صيدلي حر، أحدهما مالك صيدلية كائنة بالدقي بمحافظة الجيزة، ومقيمان بمحافظتي "الإسكندرية والغربية"، بتخزين كميات كبيرة من الأدوية، مجهولة المصدر، وغير مسموح بتداولها، وأخرى مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المُستحقة للخزانة العامة، بداخل مخزن غير مرخص بذات عنوان الصيدلية المشار إليه، وذلك بقصد الاتجار بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن بمأمورية بالاشتراك مع لجنة من الجهات المعنية وأمكن ضبطهما، وبتفتيش المخزن تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة "القلب، الكلى، السرطان، المخ"، والعديد من المنشطات مجهولة المصدر، وأخرى مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المُستحقة للخزانة العامة للدولة.

وبجرد المضبوطات تبين أنها عبارة عن 2986 عبوة دواء ممنوع تداولها على النحو سالف البيان، وأعدت اللجنة تقريرا عما أسفر عنة الضبط والمنتهي بقيام المتهمين بمخالفة القانون بإدارة منشأة دون ترخيص بالمخالفة للقانون والاحتفاظ بأدوية مهربة وغير مُسجلة بالجهة المعنية، وغير مصرح بتداولها بالمخالفة لأحكام القانون، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم التنسيق مع مصلحة الجمارك لتشكيل لجنة لتقدير قيمة المضبوطات والرسوم الجمركية والضرائب المُستحقة عليها للخزانة العامة.