خلال 24 ساعة.. ضبط 935 قضية تموينية على مستوى الجمهورية

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 935 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 190 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 296 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.