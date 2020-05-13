خلال 24 ساعة.. ضبط 197 قطعة سلاح و228 قضية مخدرات وتنفيذ 77438 حكما

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 197 قطعة سلاح ناري، بحوزة 164 متهما.

وجرى تنفيذ 77438 حكما قضائيا متنوعا، في مجال تنفيذ الأحكام جرى ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات جرى ضبط 228 قضية مخدرات بحوزة 244 متهما، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين جرى ضبط 47 متهما.

كما جرى ضبط 16 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و218 دراجة نارية مخالفة، وضبط 18069 مخالفة مرورية، كما تم فحص 75 سائقا من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.