جامعة 6 أكتوبر الـ601 عالميا في تصنيف التايمز 

أعلن الدكتور جمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر، حصول الجامعة على ترتيب 601 في تصنيف التايمز للجامعات العالمية الأكثر تأثيرًا بالتنمية المستدامة، الذي تضمن 23 جامعة مصرية فقط، إذ حققت جامعة 6 أكتوبر نشاطًا مميزًا في أهداف التنمية المستدامة التي تبلغ 17 هدفًا، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

واحتلت جامعة 6 أكتوبر المركز 101-200 عالميًا والأول بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية والمنصورة على الجامعات المصرية، في الهدف الثالث للأمم المتحدة (الصحة الجيدة والرفاهية)، وهو الهدف الذي يوضح مدى اهتمام الجامعة بدعم الرعاية الصحية للطلاب وهيئة التدريس والمجتمع المحيط والأبحاث العلمية، عن الأمراض المختلفة والطرق الحديثة لتشخيصها وعلاجها، وكذلك بالبنية التحتية لمستشفياتها وتدريب الطلاب بها.

كما احتلت جامعة 6 أكتوبر المركز 201 -300 عالميا والثاني بالاشتراك مع جامعة عين شمس وأسيوط وأسوان وقناة السويس من الجامعات المصرية، في الهدف الخامس للأمم المتحدة (المساواة بين الجنسين)، الذي يضمن سياسة العدالة والمساواة وعدم التفرقة بين الذكور والإناث في جميع المجالات ودعم المرأة.