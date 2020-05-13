"مهندسي القاهرة": اعتماد نموذج التصالح على مخالفات البناء دون مصاريف

قال المهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسي القاهرة، إنّ النقابة ستقدم مجموعة من الضمانات الهندسية التي تحقق السلامة الإنشائية للمباني المخالفة وفقا لقواعد مزاولة المهنة، فضلا عن اعتماد النموذج المؤمن دون مصاريف، والاكتفاء بسداد المبالغ المعتادة والمنصوص عليها بقانون النقابة وقواعد مزاولة المهنة، لتخفيف الأعباء والتسهيل على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأضاف أبوسنة، خلال لقاءه محافظ القاهرة اليوم، أنّ النقابة مستعدة تنفيذا لتوجيهات المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، الخاصة بتطبيق قواعد مزاولة المهنة وفقا لقانون النقابة، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية، إضافة إلى ضرورة التعاون مع الجهات كافة.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكد ضرورة أن تتولى اللجان المشكلة للتقييم العقاري، إعادة دراسة القيمة المالية لسعر المتر المسطح للمساحات المخالفة التي يتم التصالح عليها، للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء اجراءات التصالح، وتخفيفا للأعباء المالية نظرا للظروف التي تشهدها البلاد في ظل وباء كورونا.

كما وجّه اللواء مهندس محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة، بالمتابعة الدورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين، وعقد اجتماع أسبوعي لجميع اللجان لمناقشة ما تم إنجازه في الملفات، لدفع عملية التنمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وإحالة مخالفات البناء التي تتم بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من جهة الإدارة المختصة، والجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأحوال الفنية المقررة قانونا.