لحق بابنة عمه.. دفن ثاني حالة وفاة بكورونا في "بساط" بالدقهلية

سجلت قرية "بساط" مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية ثاني حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، لرجل مسن عمره 82 سنة، وهو ابن عم المتوفاة الأولى.

وحضر عدد محدود من أقارب المتوفى جنازته التي تم تشيعها مساء أمس، في وجود حراسة أمنية مشددة لمنع تجمهر المواطنين.

كانت مديرية الصحة بالدقهلية بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية، فرضا حجرا طبيا على 20 منزل بقرية بساط بعد تعدد حالات الإصابة بها.

وأكدت مصادر طبية ظهور حالات إصابة إيجابية لفيروس كورونا المستجد بالقرية لإحدى السيدات وجاءت نتيجة 4 من المخالطين لها إيجابية للفيروس دون ظهور أعراض عليها، وكانت تتردد على أحد الأطباء بعيادته الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية مع المخالطين للحالة.

وفي سياق متصل احتفل الفريق الطبي بالمدينة الجامعية بالمنصورة بتعافي 11 حالة جديدة بعد أن أظهرت نتائج تحاليلهم الأخيرة سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، وتبادل الأطباء والمرضى التهنئة بسلامتهم وعودتهم إلى ذويهم.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه في نفس وقت تعافي 11 مريضا بالمدينة الجامعية كان مستشفى العزل بتمي الأمديد يعلن عن خروج 6 حالات لتحسن حالتهم، وتبادل المرضى التهاني مع الفرق الطبية الذين هنئوهم بالشفاء والتعافي والعودة لذويهم وتمنوا للجميع سرعة الشفاء أيضا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، أن الفريق الطبي يعيش أوقات أكثر من رائعة عندما يري مريض يتعافى، ويرون أمام أعينهم نتيجة جهدهم، فهم يبذلون قصارى جهدهم ويواصلون الليل بالنهار من أجل الحصول على أفضل النتائج مع المرضى والوصول بهم إلى الشفاء التام والعاجل حتى خروج آخر مريض من العزل أن شاء الله.

وأكد مكي "نعاهدكم أن تظل صحة الدقهلية بأبنائها من الفرق الطبية تقدم كل ما في وسعها من أجل المرضى وحتى يرفع الله عنا هذا البلاء"، داعيا السلامة للجميع.