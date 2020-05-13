نقاش أوروبي بشأن حزب الله.. تصنيفه كمنظمة إرهابية في الطريق

تسعى دول أوروبية كبرى إلى تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، وحظر كل أنشطته داخل القارة، حسبما كشفت مصادر ألمانية لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال النائب في البرلمان الألماني، عضو لجنة الداخلية بالبرلمان ماريان فيندت، في لقاء خاص مع القناة، إن بلاده تناقش مع فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، التصديق على تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية.

نائب ألماني: حزب الله منظمة إرهابية تساهم في تغذية الصراع في الشرق الأوسط

وأوضح فيندت: "نجحنا بالفعل من الإجماع على إقرار إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا يزال يتوجب علينا أن نحظرالذراع السياسية له".

وأضاف النائب في البرلمان الألماني: "اتخذت ألمانيا مؤخرا خطوات رائدة بهذا الصدد".

وكان النائب يشير إلى تصنيف ألمانيا لحزب منظمة إرهابية وحظر أنشطته، وهو القرار الذي اتخذته برلين أواخر شهر أبريل الماضي.

وشنت ألمانيا حملة أمنية في عدد من المدن ضد أنشطة الحزب، شملت منظمات ومساجد يعتقد أن لها صلات بالحزب.

وأضاف فيندت: "علينا أن نناقش ذلك مع فرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي والأصدقاء في البرلمان الأوروبي، وأنا متفائل للغاية بأنهم سيصادقون على أن حزب الله بالفعل منظمة إرهابية خطيرة".

وأشار النائب في البرلمان الألماني، إلى أن حزب الله منظمة إرهابية تساهم بتغذية الصراع في الشرق الأوسط، وبالتالي كان قرار حظره في ألمانيا صائبا تماما.