تحرير 91 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الوادي الجديد

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 91 مخالفة ومحضرًا تموينيًا في حملة مكبرة مشتركة مع مباحث التموين بالمحافظة.

وقال صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ حملة مكبرة على أسواق ومنافذ بيع وشراء اللحوم والأسماك والمحال التجارية ومطاعم الأغذية، بهدف ضبط الأسواق ومراقبة جود السلع المعروضة.

وأكد صلاح، أن الحملة أسفرت عن تحرير 91 محضرًا ومخالفة تموينية في حملة تفتيش على الأسواق، بواقع تحرير 3 محاضر نقص وزن، ضبط 5 محلات تجارية بدون ترخيص، ومحضرين لضبط سلع مجهولة المصدر، وتحرير 45 محضر عدم حمل شهادة صحية، لمنشآت تقدم أغذية ومشروبات، ومحضر بيع سجائر بأغلى من التسعيرة الرسمية، 35 محضر عرض سلع بدون الإعلان عن الأسعار، ومحضرين غش تجاري لانتهاء مدة الصلاحية.

وأضاف صلاح، أنه جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.