العربية للتصنيع: إنشاء مصنعين لإنتاج 5 ملايين إطار للمركبات سنويا

كشف عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج إطارات المركبات، قائلا إن الهدف من المشروع هو إنشاء شركة قابضة برأس مال مشترك وينبثق منها مصنعين.

وأضاف "التراس"، خلال تصريحات لفضائية EXTRA NEWS، أن المصنع الأول يهدف لإنشاء إطارات سيارات مختلفة، كما أنه سينتج نحو 5 ملايين إطار سنوي، منوها أن المصنع الآخر متمركز بالعامرية التابع للجيش.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية، مؤكدا على أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.