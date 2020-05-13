غلق وتشميع محل خدمات كمبيوتر لمخالفته قرار الحظر بدمنهور

نفذ قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور، قرار غلق وتشميع محل خدمات كمبيوتر، بشارع الشيخة القبلي بحي شبرا، وذلك لمخالفته قرار مواعيد الغلق المقررة، في إطار إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

آتي ذلك خلال حملة موسعة، شنتها الوحدة المحلية بدمنهور، استهدفت المحال التجارية والمقاهي المخالفة، ومتابعة تنفيذ قرارات الغلق المحددة من قبل مجلس الوزراء، والوقوف على مدى تنفيذها.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف واستمرار الحملات اليومية، لتنفيذ كافة القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية، وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.