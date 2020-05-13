الرئاسة الجزائرية: لجنة لمراجعة القانون الانتخابي لعام 2012

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن هناك لجنة تعمل على مراجعة القانون الانتخابي لعام 2012 وسننطلق بمؤسسات وعقليات جديدة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية: قانون المالية السابقة جاء على أساس 50 دولار لبرميل البترول أما القانون التكميلي أعيد النظر فيه إلى 30 دولار للبرميل.

كانت الرئاسة الجزائرية، شرعت في وقت سابق، في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، على قادة الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وإعلامية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الرئاسة في بيان، إن توزيع المسودة كان قد "تأجل بسبب أزمة وباء كوورنا المستجد "كوفيد-19" التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية، لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه"، داعية إلى مناقشته وإثرائه مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كورونا فيروس.