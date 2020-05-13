عاجل.. الأمن يكذب "شيتي" حول ادعائه بقتل مسيحية رفضت اعتناق الإسلام

كشفت أجهزة الأمن، كذب رواية "شيتي زكي شنودة" من أقباط المهجر في فرنسا، بعدما نشر خبرًا على فيسبوك، ادعى فيه إجبار الأجهزه الأمنيه للمسيحية "سميرة شكري كامل بركات" على اعتناق الإسلام، ثم قتلها لتمسكها بديانتها المسيحية، ونشر صورة جثة تحت ادعاء كونها جثة المذكورة متقدمًا بمذكرة للبرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضح مصدر أمني، أنَّ حقيقة الواقعة هي أنَّ زوج المذكورة حرر محضر باختفائها بمركز شرطة سمالوط، ثم تبين أنَّها مقيمة صحبة والدها بقرية "صفط اللبن" بمركز المنيا بسبب خلافات زوجيه، وحررت السيدة المذكورة المحضر رقم 4182/2020 إداري مركز شرطة المنيا، اتهمت فيه المدعو شيتي زكي شنودة بنشر أخبار كاذبة، ونشر صورة خاطئة لها رغم كونها على قيد الحياة.