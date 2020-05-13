مقتل 75 إرهابيا من "بوكو حرام" في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، أنها قتلت 75 إرهابيا على الأقل من جماعة بوكو حرام النيجيرية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

كانت وزارة الدفاع في النيجر، أعلنت في وقت سابق تحييد 120 إرهابيا ضمن إطار عملية عسكرية مشتركة أطلقتها الشهر الجاري بالتعاون مع قوة برخان الفرنسية جنوب غرب البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات المشاركة في العملية التي جرت في شمال منطقة تيلابيري عند الحدود مع مالي لم تتكبد أي خسائر بشرية وتمكنت من مصادرة وتدمير عشر دراجات نارية ومعدات تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة يدوية الصنع وللمراقبة.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع النيجري، إيسوفو كاتامبي، بالتعاون مع "الشريك الاستراتيجي" فرنسا في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن هذه العملية تتطابق مع التوصيات الصادرة عن قمة "بو" التي استضافتها فرنسا في 13 يناير الماضي.