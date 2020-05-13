وزراء مجموعة العشرين يناقشون تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي غدا

يعقد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا، غدًا الخميس، برئاسة الوزيرين السعوديين الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار.

ويحضر الاجتماع وزراء التجارة والاستثمار من دول مجموعة العشرين، والدول المستضافة إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأمر، لمناقشة إجراءات الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

ويهدف الاجتماع إلى إطلاع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين بمستوى التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء التجارة والاستثمار في 2 مارس الماضي، والإشادة بالعمل الذي حققته المجموعات الدولية بتقديم تقرير تحليلي معمق وموحد لأثر جائحة فيروس كورونا على التجارة والاستثمار الدوليين وعلى سلاسل الإمداد.

كما يناقش الاجتماع الإجراءات المقترحة لمجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة فيروس كورونا، وكذلك الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات العالمية الناجمة عن الفيروس على التجارة والاستثمار.