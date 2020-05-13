الزراعة تكثف حملاتها على الأسواق.. ضبط 19 طنا لحوم وأسماك فاسدة

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتأكد من وصول غذاء صحي آمن للمواطنين في المقام الأول.

ووفقا للتقرير الذي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فإجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الفترة من 6/5/2020 وحتى 12/5/2020، بلغ نحو 18 طنا و888 كجم على مستوى الجمهورية، وجرى تحرير 64 محضرا المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وتعاونت مديريات الطب البيطري مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 6 محافظات وهي (الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية)، وانتهت الحملة من المرور والتفتيش على 145 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، وجرى رصد 19 مراكز مخالفة، بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنّ الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، وتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.