مخرج النهاية يرد على قصات شعر الأبطال الغريبة: طبيعي.. إحنا في المستقبل
ياسر سامي: أتابع مخرجين عالميين منذ فترة لتعلم نهجهم
كتب:
نرمين عفيفي
05:17 م | الأربعاء 13 مايو 2020
قال ياسر سامي، مخرج مسلسل النهاية، إنَّه يتابع منذ فترة مخرجين عالميين من أجل تعلم منهجهم، مشيرًا إلى أنَّ سبب نجاح مسلسلات الخيال العلمي هو أن تكون أفكار العمل نابعة من مصدر واحد فقط، وأن تكون جميع عناصر العمل من ديكور، ملابس، ممثلين وفق رؤية واحدة، فلا مجال لوجهات المظر المتعددة حتى لا يصبح العمل كالمسخ.
مخرج النهاية: خرجنا برة علب الدراما المصرية المعتادة
وأكّد "سامي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج "كأس اينرجي للدراما"، الذي يقدمه على "راديو إينرجي 92.1"، أنَّ هناك بعض التعليقات عن قصات الشعر الغريبة بالمسلسل، موضحًا "المتوقع أن يكون المستقبل مختلفًا كما أنني يجب أن أغير في الشكل حتى أعطي إحساس للمشاهد بالااختلاف كوننا في المستقبل".
وتابع "سامي"، أنَّ "الدراما المصرية طول عمرها محطوطة في علب درامية، لكن مسلسل النهاية خرج برة هذا الصندوق".