مخرج النهاية يرد على قصات شعر الأبطال الغريبة: طبيعي.. إحنا في المستقبل

قال ياسر سامي، مخرج مسلسل النهاية، إنَّه يتابع منذ فترة مخرجين عالميين من أجل تعلم منهجهم، مشيرًا إلى أنَّ سبب نجاح مسلسلات الخيال العلمي هو أن تكون أفكار العمل نابعة من مصدر واحد فقط، وأن تكون جميع عناصر العمل من ديكور، ملابس، ممثلين وفق رؤية واحدة، فلا مجال لوجهات المظر المتعددة حتى لا يصبح العمل كالمسخ.

مخرج النهاية: خرجنا برة علب الدراما المصرية المعتادة

وأكّد "سامي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج "كأس اينرجي للدراما"، الذي يقدمه على "راديو إينرجي 92.1"، أنَّ هناك بعض التعليقات عن قصات الشعر الغريبة بالمسلسل، موضحًا "المتوقع أن يكون المستقبل مختلفًا كما أنني يجب أن أغير في الشكل حتى أعطي إحساس للمشاهد بالااختلاف كوننا في المستقبل".

وتابع "سامي"، أنَّ "الدراما المصرية طول عمرها محطوطة في علب درامية، لكن مسلسل النهاية خرج برة هذا الصندوق".