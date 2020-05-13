طقس الغد حار على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري غدا الخميس، إذ يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا، ولطيف ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وتتزايد احتمالات سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 20

الإسكندرية 29 18

طنطا 34 19

شبين الكوم 35 19

دمنهور 32 18

بلطيم 28 18

مطروح 29 17

السلوم 30 16

سيوة 38 16

بورسعيد 28 20

دمياط 28 18

الزقازيق 36 18

الإسماعيلية 37 17

المنصورة 35 18

السويس 36 18

العريش 29 16

رفح 28 15

راس سدر 38 21

نخل 36 14

نويبع 33 26

طابا 34 20

كاترين 30 12

الطور 32 22

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 36 24

مرسى علم 25 21

الفيوم 37 18

وادى النطرون36 18

بني سويف 37 18

المنيا 39 21

أسيوط 39 18

سوهاج 39 18

قنا 40 20

الأقصر 42 23

أسوان 42 25

أبوسمبل 40 22

ادفو 42 24

الوادي الجديد 43 23

شلاتين 39 25

أبورماد 38 24

حلايب 34 28

راس حدربه 34