منها أخميم.. أكثر الأماكن خطورة في حال حدوث سيول بسوهاج

تستعد دائما محافظة سوهاج، عندما ترد تنبؤات الأحوال الجوية، بحدوث طقس سيئ وهطول أمطار، وخطط المحافظة لم تكن قاصرة على إنشاء سدود، لكن هناك خطط للتحرك السريع للأماكن المتضررة.

محافظة سوهاج، لا تريد تكرار ما حدث في عام 2016، عندما حدث ما لم يكن يتوقعه المسؤولين في المحافظة، رغم أنهم نفذوا سيناريوهات بالجملة، لمواجهة أخطار السيول، لكنهم فشلوا في تطبيقها على أرض الواقع.

ودمرت السيول، عدة أماكن في مركز ساقلته، وتبادل المسؤولين في المحافظة، الاتهامات بالتقصير، ولولا تدخل القوات المسلحة ونجدتها للأهالي، لكانت الخسائر البشرية كبيرة.

وفيما يلي نستعرض أبرز أماكن الخطر

ساقلته:

هي واحدة من أكثر الأماكن عرضه للسيول، وهي التي ضربتها السيول عدة مرات سابقة، نظرا لوجود عدد من القرى في حضن الجبل، وعندما تهطل المياه تندفع من أعلى قمة الجبل، باتجاه منازل الأهالي، وتتعرض مناطقة "الحاجر، والجلاوية، وعرب بني واصل"، للسيول بشكل مستمر.

وتعد أكثر منطقة خطورة قرية الحاجر في ساقلته، بعد أن دمرت سيول 2016 سد الحماية، الذي تم تشييده في المنطقة، وانشأت الدولة سدا جديدا لحماية المنطقة، كما تم إنشاء بحيرة صناعية، لتستقبل المياه قبل وصولها للسد، بتكلفة إجمالية بلغت، 22 مليونا و400 ألف جنيه.

دارالسلام:

يوجد بمركز دار السلام، عدة أماكن معرضة للسيول منها "الحاجر، نجع الدير، نجع مازن، وعرب العطيات"، وتعرضت عدة أماكن في التسعينيات إلى سيول مدمرة، هدمت عدد كبير من المنازل وشردت مئات الأسر.

أخميم:

يوجد بمركز أخميم، منطقتين تتعرضان للسيول "السلاموني، والصوامعة شرق"، وتعرضت المنطقتين لسيول عام 2012 دمرت وشردت عدد من الأهالي، وكانت السيول اشد قسوة في منطة السلاموني المتاخمة لحي الكوثر، بها مخر سيل صناعي ضربتها السيول التي شهدتها المحافظة في عام 2014.

طهطا:

تعتبر قرية نزلة عمارة من اكثر الأماكن تضررا في حال حدوث سيول وشهدت المنطقة في عام 2014، سيول جارفة كبدت الاهالي خسائر فادحة في المنازل والزراعات، ويوجد بالمنطقة 5 سدود إعاقة.