محافظ أسوان يشدد على الإسراع بمعدلات تنفيذ مستشفى إدفو العام خلال العام الحالي

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في جولة ميدانية عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى بنطاق مدينة ومركز وإدفو لمتابعة معدلات العمل فيها رافقه خلالها الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ومني شاكر عضو مجلس النواب.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى إدفو العام والتى ستخدم أكثر من نصف مليون نسمه والمخطط الانتهاء منها فى العام الحالي بتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه، وهى عبارة عن 3 مبانى تضم 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام.

وتضم المستشفى أيضا، 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، علاوة على قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة، فضلاً عن المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

وشدد المحافظ، على تكثيف الأعمال الجارية للأسراع بمعدلات التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى المخطط له من أجل توفير الخدمة الصحية والعلاجية بأعلى جودة ممكنة لأهالى المحافظة ، وهو الذى يتوازى مع دعم مستشفى الحميات البديل لهذا المشروع لحين نهوه.

وعقب ذلك تفقد المحافظ، مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالعطوانى بتكلفة 18 مليون جنيه وبمساحة 487 م2 وذلك ضمن المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل بأسوان والتى تأتى من بين محافظات المرحلة الأولى حيث جار تطوير وإنشاء 112 وحده صحية و11 مستشفى مركزى للدخول فى المنظومة بتكلفة تقديرية تصل إلى 8.5 مليار جنيه منها 4 مليار جنيه للإنشاءات و 4.5 مليار جنيه للتجهيزات الطبية حيث روعي فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات توافر معايير الجودة الصحية المطلوبة.

واختتم محافظ أسوان جولته بتفقد الأعمال الجارية بمشروع المعالجة الثلاثية بمحطة الصرف الصحى بالحاجر بتكلفة تقديرية 239 مليون جنية وتصل طاقتها إلى 14 ألف م3 يومياً مع وصول التوسعات المستقبلية إلى 27 ألف م٣ بعد تحويلها من محطة تضم برك الأكسدة إلى المعالجة الثلاثية طبقاً للمعايير والإشتراطات الصحية والبيئية العالمية، والمحطة تخدم أكثر من 70% من سكان مدينة ومركز إدفو للقضاء نهائياً على مشاكل الصرف الصحى بأكبر مراكز ومدن المحافظة، وأثناء مروره الميداني بقرية الحاجر أمر أشرف عطية بتشكيل لجنة لمراجعة موقف بعض التعديات التي رصدها المحافظ للاسراع بإزالتها مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.