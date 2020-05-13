إصابة أمين شرطة بكورونا في البحيرة

سجل مركز الدلنجات بالبحيرة، اليوم، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأمين شرطة يعمل في القاهرة، ومقيم بقرية المسين التابعة للمرك، وجرى تحويله إلى مستشفى للعزل، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية مع المخالطين.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة، إنه ثبت إصابة أمين شرطة يعمل في القاهرة، ومقيم بالحجر المحروق التابعة لقرية المسين، وظهرت نتيجة تحاليله اليوم إيجابية، وجرى تحويله للعزل الصحي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد هذا المصدر، أن الإدارة الصحية بمركز الدلنجات بالتنسيق مع الوحدة المحلية اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث تم رش وتعقيم منزل المصاب، وحصر جميع المخالطين وتقرر عزلهم منزليا لمدة 14 يوما فترة حضانة الفيروس، على أن يتم متابعتهم على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.