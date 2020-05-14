محمد الشرنوبى يطرح "بلمتنا هتكمل فرحتنا"

طرح المطرب محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "بلمتنا هتكمل فرحتنا"، لصالح أحد الإعلانات الدعائية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحققت الأغنية، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر الصفحة الرسمية له، في أقل من يوم.

تقوم فكرة الأغنية على استعادة ذكريات اللمة في رمضان، نظرًا لصعوبة تحقيقها في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مع تمني عودة لمة العائلة، خلال الفترة المقبلة.

تقول كلمات الأغنية: "فرحة رمضان من ينساها.. بنستناها.. من السنة للسنة.. تدخل قلبنا أجمل أحساس.. بركة رمضان دي علينا هلت ولا يوم قلت هنا مع بعضنا.. سفرة تلمنا مع أغلى الناس".