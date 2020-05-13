"التشكيليين": مسلسل "رجالة البيت" يسيء لأعضاء النقابة

قالت الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، إنها تواصلت مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بخصوص مسلسل "رجالة البيت" الذي تضمن إساءة للفنانين التشكليين في حلقته رقم 16 حول قيام الفنان بيومي فؤاد بإهانة الفن التشكيلي، واستخفاف الفنان أحمد فهمي بقيمة الفنان التشكيلي.

وأضافت القباني" في بيان صحفي أن الدكتور أشرف زكي، اعتذر لجموع التشكيليين عن المشهد المهين للفن التشكيلي في المسلسل. لافتة إلى أنه حان الوقت لتعديل صورة الفنان التشكيلي السلبية في الدراما، مؤكدةً أن الفنان التشكيلي هو صانع الحضارة وهو من بنى مصر، وأقام المعابد والمساجد والكنائس وهو من سطر التاريخ على جدران المعابد ومن خلاله عرفنا حضارتنا وتاريخنا،"فكل التحية والتقدير لهم جميعًا".

وأوضحت الدكتورة صفية القباني حرصها على رصد صورة الفنان التشكيلي فى الأعمال الإذاعية والتليفزيونية والدراما خلال شهر رمضان، من خلال لجنة الرصد للأعمال الدرامية والبرامجية بالنقابة، مؤكدة أنها تولي أهمية خاصة لصورة الفنان التشكيلي في الأعمال الإذاعية والتليفزيونية نظرا لانعكاس هذه الأعمال على صورة الفنان المصري.