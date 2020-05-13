"الصحة" تكشف تفاصيل إصابة 19 من الطاقم الطبي والإداري بمسشتفى المطرية

قال الدكتور محمد صفي الدين، مدير مستشفي المطرية التعليمي، وصل عدد اصابات الطاقة الطبي والادارى بالمستشفي حتي الآن 19 حالة ايجابية من اجمالى 54 عينة.

وتابع صفي الدين في تصريحات له: العدوى انتقلت للطاقم الطبي والادارى عن طريق ممرضة توفى حماها نتيجه اصابته بفيروس كورونا وكانت مخالطة له.

وأكد أن العمل منتظم داخل المستشفى وفور ظهور أي عدوى يتم تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى والتعقيم والتطهير الكامل للمكان ويتم المتابعة من ادارة مكافحة العدوى بالمستشفى وعرض تقرير على لجنة مكافحة الازمات بالمستشفى على مدار ال 24 ساعة.

واضاف تم حصر جميع المخالطين من الفريق الطبي والعاملين، وإجراء مسح وتحاليل لهم، وننتظر نتائج أخرى خلال الساعات المقبلة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.